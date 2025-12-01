Preço de MacroHard hoje

O preço ao vivo de MacroHard (MHRD) hoje é $ 0.0010058, com uma variação de 9.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MHRD para USD é de $ 0.0010058 por MHRD.

MacroHard ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,005,671, com um fornecimento em circulação de 1.00B MHRD. Nas últimas 24 horas, MHRD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.0011623 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.057629, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MHRD movimentou-se +0.17% na última hora e -5.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MacroHard (MHRD)

Capitalização de mercado $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

