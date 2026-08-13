Preço de Lympid hoje

O preço ao vivo de Lympid (LYP) hoje é $ 0.00296471, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LYP para USD é de $ 0.00296471 por LYP.

Lympid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 113,644, com um fornecimento em circulação de 38.33M LYP. Nas últimas 24 horas, LYP foi negociado entre $ 0.00292588 (mínimo) e $ 0.00297542 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.281181, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00290878.

No desempenho de curto prazo, LYP movimentou-se +0.01% na última hora e -0.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 983.70.

Informações de mercado de Lympid (LYP)

Capitalização de mercado $ 113.64K$ 113.64K $ 113.64K Volume (24h) $ 983.70$ 983.70 $ 983.70 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 295.93K$ 295.93K $ 295.93K Fornecimento Circulante 38.33M 38.33M 38.33M Fornecimento total 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

A capitalização de mercado atual de Lympid é $ 113.64K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 983.70. A oferta em circulação de LYP é 38.33M, com um fornecimento total de 99816011.20345932. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 295.93K.