Preço de LizardAi hoje

O preço ao vivo de LizardAi (LIZAI) hoje é $ 0.00000524, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIZAI para USD é de $ 0.00000524 por LIZAI.

LizardAi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,243.29, com um fornecimento em circulação de 999.79M LIZAI. Nas últimas 24 horas, LIZAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00045065, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000516.

No desempenho de curto prazo, LIZAI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LizardAi (LIZAI)

Capitalização de mercado $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Fornecimento Circulante 999.79M 999.79M 999.79M Fornecimento total 999,793,143.691762 999,793,143.691762 999,793,143.691762

