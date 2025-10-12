Informações de preço de Libra (LIBRA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00866075 $ 0.00866075 $ 0.00866075 Mínimo 24h $ 0.01554026 $ 0.01554026 $ 0.01554026 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00866075$ 0.00866075 $ 0.00866075 Máximo 24h $ 0.01554026$ 0.01554026 $ 0.01554026 Máximo histórico $ 0.752851$ 0.752851 $ 0.752851 Menor preço $ 0.00708354$ 0.00708354 $ 0.00708354 Variação de Preço (1h) +0.80% Alteração de Preço (1D) +17.07% Variação de Preço (7d) -34.99% Variação de Preço (7d) -34.99%

O preço em tempo real de Libra (LIBRA) é $0.01114871. Nas últimas 24 horas, LIBRA foi negociado entre a mínima de $ 0.00866075 e a máxima de $ 0.01554026, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIBRA é $ 0.752851, enquanto o mais baixo é $ 0.00708354.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIBRA variou +0.80% na última hora, +17.07% nas últimas 24 horas e -34.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Libra (LIBRA)

Capitalização de mercado $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.15M$ 11.15M $ 11.15M Fornecimento Circulante 256.42M 256.42M 256.42M Fornecimento total 999,989,670.726211 999,989,670.726211 999,989,670.726211

A capitalização de mercado atual de Libra é $ 2.86M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIBRA é 256.42M, com um fornecimento total de 999989670.726211. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.15M.