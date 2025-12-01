Preço de LeemonHead hoje

O preço ao vivo de LeemonHead (LEEMON) hoje é --, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LEEMON para USD é de -- por LEEMON.

LeemonHead ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 112,432, com um fornecimento em circulação de 1.00B LEEMON. Nas últimas 24 horas, LEEMON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LEEMON movimentou-se -0.11% na última hora e -7.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LeemonHead (LEEMON)

Capitalização de mercado $ 112.43K$ 112.43K $ 112.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 112.43K$ 112.43K $ 112.43K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

