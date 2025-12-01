Preço de LAMANAN hoje

O preço ao vivo de LAMANAN (LAMA) hoje é $ 0.00000719, com uma variação de 9.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAMA para USD é de $ 0.00000719 por LAMA.

LAMANAN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,183.71, com um fornecimento em circulação de 999.79M LAMA. Nas últimas 24 horas, LAMA foi negociado entre $ 0.00000713 (mínimo) e $ 0.00000825 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00021516, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000415.

No desempenho de curto prazo, LAMA movimentou-se +0.72% na última hora e +0.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LAMANAN (LAMA)

Capitalização de mercado $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Fornecimento Circulante 999.79M 999.79M 999.79M Fornecimento total 999,787,666.892248 999,787,666.892248 999,787,666.892248

A capitalização de mercado atual de LAMANAN é $ 7.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LAMA é 999.79M, com um fornecimento total de 999787666.892248. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.18K.