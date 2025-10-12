Tokenomics de King Protocol (KING)

Descubra informações essenciais sobre King Protocol (KING), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:19:55 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de King Protocol (KING)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de King Protocol (KING), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 7.35M
$ 7.35M
Fornecimento total:
$ 9.33K
$ 9.33K
Fornecimento circulante:
$ 9.33K
$ 9.33K
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 7.35M
$ 7.35M
Máximo histórico:
$ 3,400.5
$ 3,400.5
Mínimo histórico:
$ 400.49
$ 400.49
Preço atual:
$ 787.52
$ 787.52

Informação sobre King Protocol (KING)

Restaking protocols can distribute rewards in any ERC-20 token. However, users typically receive fractional amounts of these rewards, making them inconvenient to claim or trade. This situation can lead to a frustrating user experience, with poor returns for restakers, low token utilization, and increased selling pressure on reward tokens.

King Protocol (formerly known as LRT²) offers a solution through a unified restaking reward. KING represents a share of a vault full of restaking rewards. LRTs deposit restaking rewards into the vault and then mint and distribute KING to their restakers.

This streamlined system significantly reduces transaction costs and improves the efficiency of restaking reward distribution. It is particularly beneficial for small stakers, who might otherwise find managing and trading fractional rewards challenging. For larger stakeholders, the ability to redeem or arbitrage the vault share tokens creates an active market, helping to stabilize the King token price and drive liquidity.

Site oficial:
https://kingprotocol.org
Whitepaper:
https://docs.kingprotocol.org/whitepaper.html

Tokenomics de King Protocol (KING): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de King Protocol (KING) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens KING que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens KING podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do KING, explore o preço em tempo real do token KING!

