Preço de Kima Network hoje

O preço ao vivo de Kima Network (KIMA) hoje é $ 0,00199987, com uma variação de 3,95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIMA para USD é de $ 0,00199987 por KIMA.

Kima Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 417.464, com um fornecimento em circulação de 67,98M KIMA. Nas últimas 24 horas, KIMA foi negociado entre $ 0,00192251 (mínimo) e $ 0,00200112 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,092, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,00124231.

No desempenho de curto prazo, KIMA movimentou-se -0,06% na última hora e +60,95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 14,88.

Informações de mercado de Kima Network (KIMA)

Capitalização de mercado $ 417,46K$ 417,46K $ 417,46K Volume (24h) $ 14,88$ 14,88 $ 14,88 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 419,97K$ 419,97K $ 419,97K Fornecimento Circulante 67,98M 67,98M 67,98M Fornecimento total 210.000.000,0 210.000.000,0 210.000.000,0

A capitalização de mercado atual de Kima Network é $ 417,46K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 14,88. A oferta em circulação de KIMA é 67,98M, com um fornecimento total de 210000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 419,97K.