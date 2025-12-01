Preço de Karum hoje

O preço ao vivo de Karum (KARUM) hoje é $ 0.05219, com uma variação de 3.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KARUM para USD é de $ 0.05219 por KARUM.

Karum ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 767,200, com um fornecimento em circulação de 14.70M KARUM. Nas últimas 24 horas, KARUM foi negociado entre $ 0.04998829 (mínimo) e $ 0.054489 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.475405, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02672377.

No desempenho de curto prazo, KARUM movimentou-se +1.14% na última hora e -1.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Karum (KARUM)

Capitalização de mercado $ 767.20K$ 767.20K $ 767.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Fornecimento Circulante 14.70M 14.70M 14.70M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

