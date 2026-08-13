Preço de Kanye hoje

O preço ao vivo de Kanye (YE) hoje é $ 0.00530809, com uma variação de 1.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YE para USD é de $ 0.00530809 por YE.

Kanye ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 53,079, com um fornecimento em circulação de 10.00M YE. Nas últimas 24 horas, YE foi negociado entre $ 0.005216 (mínimo) e $ 0.00536124 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.15, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00457828.

No desempenho de curto prazo, YE movimentou-se -- na última hora e +6.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 199.03.

Informações de mercado de Kanye (YE)

Capitalização de mercado $ 53.08K$ 53.08K $ 53.08K Volume (24h) $ 199.03$ 199.03 $ 199.03 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.08K$ 53.08K $ 53.08K Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 9,999,562.0 9,999,562.0 9,999,562.0

A capitalização de mercado atual de Kanye é $ 53.08K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 199.03. A oferta em circulação de YE é 10.00M, com um fornecimento total de 9999562.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.08K.