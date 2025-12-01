Preço de Jake hoje

O preço ao vivo de Jake (JAKE) hoje é $ 0.00000449, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JAKE para USD é de $ 0.00000449 por JAKE.

Jake ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,486.06, com um fornecimento em circulação de 999.30M JAKE. Nas últimas 24 horas, JAKE foi negociado entre $ 0.00000445 (mínimo) e $ 0.0000045 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00002696, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000436.

No desempenho de curto prazo, JAKE movimentou-se -- na última hora e -1.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Jake (JAKE)

Capitalização de mercado $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K Fornecimento Circulante 999.30M 999.30M 999.30M Fornecimento total 999,296,249.446165 999,296,249.446165 999,296,249.446165

