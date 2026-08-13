Qual é o preço em tempo real de IVPAY hoje?

O preço atual de IVPAY está em R$, com uma variação de -17.52% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para IVPAY?

IVPAY foi negociado entre R$ e R$, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade IVPAY está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica IVPAY está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que IVPAY está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para IVPAY?

Com uma capitalização de mercado de R$530993.07976948350000, IVPAY ocupa a posição #7777, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial IVPAY tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como IVPAY se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.47181454002509406000, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de IVPAY?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (297100856.43890405 tokens), o desempenho da categoria dentro de BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.