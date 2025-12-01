Preço de Itty Bitty hoje

O preço ao vivo de Itty Bitty (ITTY) hoje é --, com uma variação de 1.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ITTY para USD é de -- por ITTY.

Itty Bitty ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,182, com um fornecimento em circulação de 999.85M ITTY. Nas últimas 24 horas, ITTY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ITTY movimentou-se +0.20% na última hora e -0.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Itty Bitty (ITTY)

Capitalização de mercado $ 69.18K$ 69.18K $ 69.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.18K$ 69.18K $ 69.18K Fornecimento Circulante 999.85M 999.85M 999.85M Fornecimento total 999,853,934.06741 999,853,934.06741 999,853,934.06741

