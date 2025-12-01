Preço de IPPY hoje

O preço ao vivo de IPPY (IPPY) hoje é --, com uma variação de 1.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IPPY para USD é de -- por IPPY.

IPPY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 112,722, com um fornecimento em circulação de 991.23M IPPY. Nas últimas 24 horas, IPPY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00602956, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IPPY movimentou-se +0.09% na última hora e -27.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IPPY (IPPY)

Capitalização de mercado $ 112.72K$ 112.72K $ 112.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 112.72K$ 112.72K $ 112.72K Fornecimento Circulante 991.23M 991.23M 991.23M Fornecimento total 991,225,874.9578478 991,225,874.9578478 991,225,874.9578478

A capitalização de mercado atual de IPPY é $ 112.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IPPY é 991.23M, com um fornecimento total de 991225874.9578478. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 112.72K.