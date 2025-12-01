Preço de IMPULSE hoje

O preço ao vivo de IMPULSE (IMPULSE) hoje é $ 0.0000477, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IMPULSE para USD é de $ 0.0000477 por IMPULSE.

IMPULSE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 47,607, com um fornecimento em circulação de 997.95M IMPULSE. Nas últimas 24 horas, IMPULSE foi negociado entre $ 0.0000477 (mínimo) e $ 0.00004771 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00084563, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004685.

No desempenho de curto prazo, IMPULSE movimentou-se 0.00% na última hora e -1.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IMPULSE (IMPULSE)

Capitalização de mercado $ 47.61K$ 47.61K $ 47.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.61K$ 47.61K $ 47.61K Fornecimento Circulante 997.95M 997.95M 997.95M Fornecimento total 997,945,168.647888 997,945,168.647888 997,945,168.647888

A capitalização de mercado atual de IMPULSE é $ 47.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IMPULSE é 997.95M, com um fornecimento total de 997945168.647888. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.61K.