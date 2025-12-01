Preço de Icy hoje

O preço ao vivo de Icy (ICY) hoje é $ 0.00002049, com uma variação de 2.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ICY para USD é de $ 0.00002049 por ICY.

Icy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,413.39, com um fornecimento em circulação de 752.26M ICY. Nas últimas 24 horas, ICY foi negociado entre $ 0.00002001 (mínimo) e $ 0.00002059 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00010774, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001731.

No desempenho de curto prazo, ICY movimentou-se -0.07% na última hora e +11.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Icy (ICY)

Capitalização de mercado $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Fornecimento Circulante 752.26M 752.26M 752.26M Fornecimento total 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946

