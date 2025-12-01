Preço de Hypertrics hoje

O preço ao vivo de Hypertrics (HYTR) hoje é $ 0.00004049, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYTR para USD é de $ 0.00004049 por HYTR.

Hypertrics ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,198, com um fornecimento em circulação de 794.69M HYTR. Nas últimas 24 horas, HYTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00006753, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000299.

No desempenho de curto prazo, HYTR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hypertrics (HYTR)

Capitalização de mercado $ 32.20K$ 32.20K $ 32.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K Fornecimento Circulante 794.69M 794.69M 794.69M Fornecimento total 794,692,839.0 794,692,839.0 794,692,839.0

A capitalização de mercado atual de Hypertrics é $ 32.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HYTR é 794.69M, com um fornecimento total de 794692839.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.18K.