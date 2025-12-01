Preço de Hyperlauncher hoje

O preço ao vivo de Hyperlauncher (LAUNCH) hoje é $ 0.01337799, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAUNCH para USD é de $ 0.01337799 por LAUNCH.

Hyperlauncher ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 676,907, com um fornecimento em circulação de 50.60M LAUNCH. Nas últimas 24 horas, LAUNCH foi negociado entre $ 0.01337799 (mínimo) e $ 0.01337938 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.980333, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00728531.

No desempenho de curto prazo, LAUNCH movimentou-se -- na última hora e -6.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hyperlauncher (LAUNCH)

Capitalização de mercado $ 676.91K$ 676.91K $ 676.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 676.91K$ 676.91K $ 676.91K Fornecimento Circulante 50.60M 50.60M 50.60M Fornecimento total 50,598,544.2945287 50,598,544.2945287 50,598,544.2945287

