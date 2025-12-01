Preço de Hype Sphere hoje

O preço ao vivo de Hype Sphere (SPHERE) hoje é $ 0.00002025, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPHERE para USD é de $ 0.00002025 por SPHERE.

Hype Sphere ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,254, com um fornecimento em circulação de 1.00B SPHERE. Nas últimas 24 horas, SPHERE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00062285, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001772.

No desempenho de curto prazo, SPHERE movimentou-se -- na última hora e +9.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hype Sphere (SPHERE)

Capitalização de mercado $ 20.25K$ 20.25K $ 20.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.25K$ 20.25K $ 20.25K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hype Sphere é $ 20.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPHERE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.25K.