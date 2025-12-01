Preço de Hat hoje

O preço ao vivo de Hat (HAT) hoje é $ 0.0021831, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAT para USD é de $ 0.0021831 por HAT.

Hat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,484, com um fornecimento em circulação de 14.42M HAT. Nas últimas 24 horas, HAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0469251, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00189012.

No desempenho de curto prazo, HAT movimentou-se -- na última hora e +7.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hat (HAT)

Capitalização de mercado $ 31.48K$ 31.48K $ 31.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 135.26K$ 135.26K $ 135.26K Fornecimento Circulante 14.42M 14.42M 14.42M Fornecimento total 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

