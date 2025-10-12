O que é Grix (GRIX)

Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Grix (GRIX) Quanto vale hoje o Grix (GRIX)? O preço ao vivo de GRIX em USD é 0.02587188 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GRIX para USD? $ 0.02587188 . Confira o O preço atual de GRIX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Grix? A capitalização de mercado de GRIX é $ 2.82M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GRIX? O fornecimento circulante de GRIX é de 109.06M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GRIX? GRIX atingiu um preço máximo histórico de 0.04020081 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GRIX? GRIX atingiu um preço minímo histórico de 0.0162722 USD . Qual é o volume de negociação de GRIX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GRIX é -- USD . GRIX vai subir ainda este ano? GRIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GRIX para uma análise mais detalhada.

