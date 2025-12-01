Preço de GPUAI hoje

O preço ao vivo de GPUAI (GPUAI) hoje é $ 0.00779262, com uma variação de 4.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GPUAI para USD é de $ 0.00779262 por GPUAI.

GPUAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 479,245, com um fornecimento em circulação de 61.50M GPUAI. Nas últimas 24 horas, GPUAI foi negociado entre $ 0.0071933 (mínimo) e $ 0.00813145 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.6198, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00345063.

No desempenho de curto prazo, GPUAI movimentou-se -- na última hora e +32.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GPUAI (GPUAI)

Capitalização de mercado $ 479.25K$ 479.25K $ 479.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 779.26K$ 779.26K $ 779.26K Fornecimento Circulante 61.50M 61.50M 61.50M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GPUAI é $ 479.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GPUAI é 61.50M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 779.26K.