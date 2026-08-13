Preço de Gora hoje

O preço ao vivo de Gora (GORA) hoje é $ 0, com uma variação de 2.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GORA para USD é de $ 0 por GORA.

Gora ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,244, com um fornecimento em circulação de 38.00M GORA. Nas últimas 24 horas, GORA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.750305, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GORA movimentou-se +0.26% na última hora e -9.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.14.

Informações de mercado de Gora (GORA)

Capitalização de mercado $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K Volume (24h) $ 5.14$ 5.14 $ 5.14 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.96K$ 76.96K $ 76.96K Fornecimento Circulante 38.00M 38.00M 38.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gora é $ 29.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.14. A oferta em circulação de GORA é 38.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.96K.