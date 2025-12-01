Preço de GoPulse hoje

O preço ao vivo de GoPulse (GO) hoje é $ 0.065649, com uma variação de 1.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GO para USD é de $ 0.065649 por GO.

GoPulse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,136,752, com um fornecimento em circulação de 17.23M GO. Nas últimas 24 horas, GO foi negociado entre $ 0.063921 (mínimo) e $ 0.066408 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.133798, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.050361.

No desempenho de curto prazo, GO movimentou-se +0.88% na última hora e -3.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GoPulse (GO)

Capitalização de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Fornecimento Circulante 17.23M 17.23M 17.23M Fornecimento total 17,233,000.0 17,233,000.0 17,233,000.0

