Preço de Goliath hoje

O preço ao vivo de Goliath (GOLIATH) hoje é $ 0.00000523, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLIATH para USD é de $ 0.00000523 por GOLIATH.

Goliath ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,228.76, com um fornecimento em circulação de 999.09M GOLIATH. Nas últimas 24 horas, GOLIATH foi negociado entre $ 0.00000523 (mínimo) e $ 0.00000523 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00137047, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000050.

No desempenho de curto prazo, GOLIATH movimentou-se -- na última hora e -1.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Goliath (GOLIATH)

Capitalização de mercado $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Fornecimento Circulante 999.09M 999.09M 999.09M Fornecimento total 999,093,585.086491 999,093,585.086491 999,093,585.086491

A capitalização de mercado atual de Goliath é $ 5.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOLIATH é 999.09M, com um fornecimento total de 999093585.086491. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.23K.