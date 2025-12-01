Preço de Gemo hoje

O preço ao vivo de Gemo (GEMO) hoje é --, com uma variação de 1.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GEMO para USD é de -- por GEMO.

Gemo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 467,579, com um fornecimento em circulação de 999.96M GEMO. Nas últimas 24 horas, GEMO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GEMO movimentou-se -0.96% na última hora e -7.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gemo (GEMO)

Capitalização de mercado $ 467.58K$ 467.58K $ 467.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 467.58K$ 467.58K $ 467.58K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,964,985.272969 999,964,985.272969 999,964,985.272969

