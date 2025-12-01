Preço de FUSION hoje

O preço ao vivo de FUSION (FSN) hoje é $ 0.00509032, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FSN para USD é de $ 0.00509032 por FSN.

FUSION ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 398,240, com um fornecimento em circulação de 78.23M FSN. Nas últimas 24 horas, FSN foi negociado entre $ 0.00503316 (mínimo) e $ 0.00510675 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 9.76, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006601.

No desempenho de curto prazo, FSN movimentou-se -- na última hora e -2.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FUSION (FSN)

Capitalização de mercado $ 398.24K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 400.95K
Fornecimento Circulante 78.23M
Fornecimento total 78,766,088.125

