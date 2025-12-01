Preço de Funless hoje

O preço ao vivo de Funless (FUNLESS) hoje é --, com uma variação de 1.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FUNLESS para USD é de -- por FUNLESS.

Funless ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,277, com um fornecimento em circulação de 499.80M FUNLESS. Nas últimas 24 horas, FUNLESS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FUNLESS movimentou-se -0.74% na última hora e -26.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Funless (FUNLESS)

Capitalização de mercado $ 83.28K$ 83.28K $ 83.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.28K$ 83.28K $ 83.28K Fornecimento Circulante 499.80M 499.80M 499.80M Fornecimento total 499,796,477.519566 499,796,477.519566 499,796,477.519566

A capitalização de mercado atual de Funless é $ 83.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FUNLESS é 499.80M, com um fornecimento total de 499796477.519566. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 83.28K.