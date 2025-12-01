Preço de FTMTOKEN hoje

O preço ao vivo de FTMTOKEN (FTMX) hoje é $ 0.03236378, com uma variação de 4.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FTMX para USD é de $ 0.03236378 por FTMX.

FTMTOKEN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,200,983, com um fornecimento em circulação de 253.40M FTMX. Nas últimas 24 horas, FTMX foi negociado entre $ 0.03187729 (mínimo) e $ 0.03441645 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.137551, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01575309.

No desempenho de curto prazo, FTMX movimentou-se -0.32% na última hora e -8.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FTMTOKEN (FTMX)

Capitalização de mercado $ 8.20M$ 8.20M $ 8.20M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.04M$ 21.04M $ 21.04M Fornecimento Circulante 253.40M 253.40M 253.40M Fornecimento total 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FTMTOKEN é $ 8.20M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FTMX é 253.40M, com um fornecimento total de 650000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.04M.