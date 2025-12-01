Preço de Foundry hoje

O preço ao vivo de Foundry (FDRY) hoje é --, com uma variação de 3.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FDRY para USD é de -- por FDRY.

Foundry ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 459,677, com um fornecimento em circulação de 999.98M FDRY. Nas últimas 24 horas, FDRY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00188783, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FDRY movimentou-se -0.32% na última hora e -10.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Foundry (FDRY)

Capitalização de mercado $ 459.68K$ 459.68K $ 459.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 459.68K$ 459.68K $ 459.68K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,979,841.5246214 999,979,841.5246214 999,979,841.5246214

