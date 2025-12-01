Preço de Feathers hoje

O preço ao vivo de Feathers ($FEATHERS) hoje é $ 0.00000696, com uma variação de 1.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $FEATHERS para USD é de $ 0.00000696 por $FEATHERS.

Feathers ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,886.36, com um fornecimento em circulação de 990.09M $FEATHERS. Nas últimas 24 horas, $FEATHERS foi negociado entre $ 0.00000684 (mínimo) e $ 0.00000703 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00027646, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000604.

No desempenho de curto prazo, $FEATHERS movimentou-se -- na última hora e +7.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Feathers ($FEATHERS)

Capitalização de mercado $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K Fornecimento Circulante 990.09M 990.09M 990.09M Fornecimento total 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

