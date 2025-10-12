O que é fair (FAIR)

his isn’t just a token, it’s a monument to conviction. The entire bonding curve was bought in a single transaction, then locked in Streamflow for 25 years. No presale, no inflation, no roadmap — just one massive on-chain flex immortalized in the transaction history. The token is untouchable, immovable, and perfectly useless in the best possible way. It’s the ultimate meme about time, trust, and terminal illiquidity. his isn’t just a token, it’s a monument to conviction. The entire bonding curve was bought in a single transaction, then locked in Streamflow for 25 years. No presale, no inflation, no roadmap — just one massive on-chain flex immortalized in the transaction history. The token is untouchable, immovable, and perfectly useless in the best possible way. It’s the ultimate meme about time, trust, and terminal illiquidity.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre fair (FAIR) Quanto vale hoje o fair (FAIR)? O preço ao vivo de FAIR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FAIR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de FAIR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de fair? A capitalização de mercado de FAIR é $ 129.40K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FAIR? O fornecimento circulante de FAIR é de 206.88M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FAIR? FAIR atingiu um preço máximo histórico de 0.01471811 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FAIR? FAIR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de FAIR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FAIR é -- USD . FAIR vai subir ainda este ano? FAIR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FAIR para uma análise mais detalhada.

