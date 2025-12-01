Preço de Exim hoje

O preço ao vivo de Exim (EXIM) hoje é $ 0.089517, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EXIM para USD é de $ 0.089517 por EXIM.

Exim ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,509, com um fornecimento em circulação de 1.36M EXIM. Nas últimas 24 horas, EXIM foi negociado entre $ 0.089458 (mínimo) e $ 0.090003 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.125048, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.06399.

No desempenho de curto prazo, EXIM movimentou-se +0.01% na última hora e -2.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Exim (EXIM)

Capitalização de mercado $ 121.51K$ 121.51K $ 121.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.13M$ 20.13M $ 20.13M Fornecimento Circulante 1.36M 1.36M 1.36M Fornecimento total 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

A capitalização de mercado atual de Exim é $ 121.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EXIM é 1.36M, com um fornecimento total de 224763629.073. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.13M.