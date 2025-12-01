Preço de Evolve PRO hoje

O preço ao vivo de Evolve PRO (EVOP) hoje é $ 0.0042482, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVOP para USD é de $ 0.0042482 por EVOP.

Evolve PRO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 212,410, com um fornecimento em circulação de 50.00M EVOP. Nas últimas 24 horas, EVOP foi negociado entre $ 0.00413245 (mínimo) e $ 0.00436396 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.188136, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0031876.

No desempenho de curto prazo, EVOP movimentou-se +0.14% na última hora e -87.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Evolve PRO (EVOP)

Capitalização de mercado $ 212.41K$ 212.41K $ 212.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 212.41K$ 212.41K $ 212.41K Fornecimento Circulante 50.00M 50.00M 50.00M Fornecimento total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

