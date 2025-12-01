Preço de Evil Larry hoje

O preço ao vivo de Evil Larry (LARRY) hoje é $ 0.00205656, com uma variação de 0.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LARRY para USD é de $ 0.00205656 por LARRY.

Evil Larry ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,053,141, com um fornecimento em circulação de 998.44M LARRY. Nas últimas 24 horas, LARRY foi negociado entre $ 0.00195708 (mínimo) e $ 0.00218284 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.088823, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00155563.

No desempenho de curto prazo, LARRY movimentou-se +0.73% na última hora e -3.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Evil Larry (LARRY)

A capitalização de mercado atual de Evil Larry é $ 2.05M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LARRY é 998.44M, com um fornecimento total de 998444078.6267543. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.05M.