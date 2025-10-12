Informações de preço de EPIC FAIL GUY (EFG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00048874$ 0.00048874 $ 0.00048874 Menor preço $ 0.00001325$ 0.00001325 $ 0.00001325 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -1.23% Variação de Preço (7d) -1.23%

O preço em tempo real de EPIC FAIL GUY (EFG) é $0.00001426. Nas últimas 24 horas, EFG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EFG é $ 0.00048874, enquanto o mais baixo é $ 0.00001325.

Em termos de desempenho de curto prazo, EFG variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -1.23% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de EPIC FAIL GUY (EFG)

Capitalização de mercado $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K Fornecimento Circulante 859.30M 859.30M 859.30M Fornecimento total 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

A capitalização de mercado atual de EPIC FAIL GUY é $ 12.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EFG é 859.30M, com um fornecimento total de 859296669.9192874. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.25K.