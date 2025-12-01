Preço de Enlightenment hoje

O preço ao vivo de Enlightenment (E) hoje é $ 0.0000357, com uma variação de 2.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de E para USD é de $ 0.0000357 por E.

Enlightenment ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,702, com um fornecimento em circulação de 999.99M E. Nas últimas 24 horas, E foi negociado entre $ 0.00003494 (mínimo) e $ 0.00003609 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00060777, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002749.

No desempenho de curto prazo, E movimentou-se -0.19% na última hora e +21.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Enlightenment (E)

Capitalização de mercado $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,987,001.859984 999,987,001.859984 999,987,001.859984

