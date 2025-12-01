Preço de EMIT hoje

O preço ao vivo de EMIT (EMIT) hoje é $ 0.320807, com uma variação de 4.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMIT para USD é de $ 0.320807 por EMIT.

EMIT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 58,481, com um fornecimento em circulação de 179.40K EMIT. Nas últimas 24 horas, EMIT foi negociado entre $ 0.296645 (mínimo) e $ 0.325976 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.3, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.272607.

No desempenho de curto prazo, EMIT movimentou-se +1.66% na última hora e +1.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de EMIT (EMIT)

Capitalização de mercado $ 58.48K$ 58.48K $ 58.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 58.48K$ 58.48K $ 58.48K Fornecimento Circulante 179.40K 179.40K 179.40K Fornecimento total 179,403.9411339331 179,403.9411339331 179,403.9411339331

A capitalização de mercado atual de EMIT é $ 58.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EMIT é 179.40K, com um fornecimento total de 179403.9411339331. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 58.48K.