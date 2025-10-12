Informações de preço de Eli5a (ELI5A) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0077934 $ 0.0077934 $ 0.0077934 Mínimo 24h $ 0.00822689 $ 0.00822689 $ 0.00822689 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0077934$ 0.0077934 $ 0.0077934 Máximo 24h $ 0.00822689$ 0.00822689 $ 0.00822689 Máximo histórico $ 0.02899822$ 0.02899822 $ 0.02899822 Menor preço $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Variação de Preço (1h) -0.05% Alteração de Preço (1D) -1.58% Variação de Preço (7d) -18.90% Variação de Preço (7d) -18.90%

O preço em tempo real de Eli5a (ELI5A) é $0.00809646. Nas últimas 24 horas, ELI5A foi negociado entre a mínima de $ 0.0077934 e a máxima de $ 0.00822689, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ELI5A é $ 0.02899822, enquanto o mais baixo é $ 0.00431141.

Em termos de desempenho de curto prazo, ELI5A variou -0.05% na última hora, -1.58% nas últimas 24 horas e -18.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Eli5a (ELI5A)

Capitalização de mercado $ 161.26K$ 161.26K $ 161.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 169.93K$ 169.93K $ 169.93K Fornecimento Circulante 19.93M 19.93M 19.93M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Eli5a é $ 161.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ELI5A é 19.93M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 169.93K.