Preço de Dongo AI hoje

O preço ao vivo de Dongo AI (DONGO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DONGO para USD é de $ 0 por DONGO.

Dongo AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 47,870, com um fornecimento em circulação de 1.00B DONGO. Nas últimas 24 horas, DONGO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.075996, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DONGO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dongo AI (DONGO)

Capitalização de mercado $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dongo AI é $ 47.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DONGO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.87K.