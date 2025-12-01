Preço de Docker hoje

O preço ao vivo de Docker (DOCKERZXBT) hoje é $ 0.00179376, com uma variação de 5.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOCKERZXBT para USD é de $ 0.00179376 por DOCKERZXBT.

Docker ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,743,200, com um fornecimento em circulação de 972.14M DOCKERZXBT. Nas últimas 24 horas, DOCKERZXBT foi negociado entre $ 0.0017126 (mínimo) e $ 0.00190212 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00981968, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOCKERZXBT movimentou-se -0.86% na última hora e -33.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Docker (DOCKERZXBT)

Capitalização de mercado $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Fornecimento Circulante 972.14M 972.14M 972.14M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Docker é $ 1.74M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOCKERZXBT é 972.14M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.79M.