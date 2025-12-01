Preço de DiviSwap hoje

O preço ao vivo de DiviSwap (DSWAP) hoje é $ 0.116057, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DSWAP para USD é de $ 0.116057 por DSWAP.

DiviSwap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,119, com um fornecimento em circulação de 233.67K DSWAP. Nas últimas 24 horas, DSWAP foi negociado entre $ 0.115641 (mínimo) e $ 0.118932 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.189789, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.083572.

No desempenho de curto prazo, DSWAP movimentou-se +0.36% na última hora e +8.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DiviSwap (DSWAP)

Capitalização de mercado $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.03K$ 71.03K $ 71.03K Fornecimento Circulante 233.67K 233.67K 233.67K Fornecimento total 612,059.0 612,059.0 612,059.0

A capitalização de mercado atual de DiviSwap é $ 27.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DSWAP é 233.67K, com um fornecimento total de 612059.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 71.03K.