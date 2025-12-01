Preço de DickStrategy hoje

O preço ao vivo de DickStrategy (DICKSTR) hoje é $ 0.0006547, com uma variação de 1.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DICKSTR para USD é de $ 0.0006547 por DICKSTR.

DickStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 609,623, com um fornecimento em circulação de 931.19M DICKSTR. Nas últimas 24 horas, DICKSTR foi negociado entre $ 0.00064231 (mínimo) e $ 0.00065788 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01084287, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00050581.

No desempenho de curto prazo, DICKSTR movimentou-se +0.12% na última hora e +16.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DickStrategy (DICKSTR)

Capitalização de mercado $ 609.62K$ 609.62K $ 609.62K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 609.62K$ 609.62K $ 609.62K Fornecimento Circulante 931.19M 931.19M 931.19M Fornecimento total 931,194,729.160664 931,194,729.160664 931,194,729.160664

