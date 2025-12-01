Preço de Dialectic BTC Vault hoje

O preço ao vivo de Dialectic BTC Vault (DBIT) hoje é $ 91,103, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DBIT para USD é de $ 91,103 por DBIT.

Dialectic BTC Vault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,218,198, com um fornecimento em circulação de 199.97 DBIT. Nas últimas 24 horas, DBIT foi negociado entre $ 90,207 (mínimo) e $ 91,900 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 126,288, enquanto a mínima histórica foi de $ 84,993.

No desempenho de curto prazo, DBIT movimentou-se -0.05% na última hora e +5.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dialectic BTC Vault (DBIT)

Capitalização de mercado $ 18.22M$ 18.22M $ 18.22M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.22M$ 18.22M $ 18.22M Fornecimento Circulante 199.97 199.97 199.97 Fornecimento total 199.9659435070237 199.9659435070237 199.9659435070237

