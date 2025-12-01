Preço de DEW hoje

O preço ao vivo de DEW (DEW) hoje é $ 0.00074191, com uma variação de 2.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEW para USD é de $ 0.00074191 por DEW.

DEW ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 667,825, com um fornecimento em circulação de 899.98M DEW. Nas últimas 24 horas, DEW foi negociado entre $ 0.00074203 (mínimo) e $ 0.00077102 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00922376, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006117.

No desempenho de curto prazo, DEW movimentou-se -0.40% na última hora e -19.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DEW (DEW)

Capitalização de mercado $ 667.83K$ 667.83K $ 667.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 742.04K$ 742.04K $ 742.04K Fornecimento Circulante 899.98M 899.98M 899.98M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DEW é $ 667.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEW é 899.98M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 742.04K.