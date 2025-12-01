Preço de Derpy hoje

O preço ao vivo de Derpy (DERPY) hoje é --, com uma variação de 0.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DERPY para USD é de -- por DERPY.

Derpy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,993.02, com um fornecimento em circulação de 999.66M DERPY. Nas últimas 24 horas, DERPY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DERPY movimentou-se -- na última hora e +5.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Derpy (DERPY)

Capitalização de mercado $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Fornecimento Circulante 999.66M 999.66M 999.66M Fornecimento total 999,656,864.874175 999,656,864.874175 999,656,864.874175

A capitalização de mercado atual de Derpy é $ 9.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DERPY é 999.66M, com um fornecimento total de 999656864.874175. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.99K.