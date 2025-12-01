Preço de Deploy hoje

O preço ao vivo de Deploy (DEPLOY) hoje é $ 0.00008942, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEPLOY para USD é de $ 0.00008942 por DEPLOY.

Deploy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,942.37, com um fornecimento em circulação de 100.00M DEPLOY. Nas últimas 24 horas, DEPLOY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00521804, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007221.

No desempenho de curto prazo, DEPLOY movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Deploy (DEPLOY)

Capitalização de mercado $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Deploy é $ 8.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEPLOY é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.94K.