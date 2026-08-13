Preço de Demex hoje

O preço ao vivo de Demex (DMX) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DMX para USD é de $ 0 por DMX.

Demex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 259,571, com um fornecimento em circulação de 1.72B DMX. Nas últimas 24 horas, DMX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.103084, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DMX movimentou-se -- na última hora e +1.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.00.

Informações de mercado de Demex (DMX)

Capitalização de mercado $ 259.57K$ 259.57K $ 259.57K Volume (24h) $ 4.00$ 4.00 $ 4.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 325.85K$ 325.85K $ 325.85K Fornecimento Circulante 1.72B 1.72B 1.72B Fornecimento total 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Demex é $ 259.57K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.00. A oferta em circulação de DMX é 1.72B, com um fornecimento total de 2160000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 325.85K.