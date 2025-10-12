O preço ao vivo de Decrypting hoje é 0.00301733 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DCRYPT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DCRYPT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Decrypting hoje é 0.00301733 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DCRYPT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DCRYPT facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 DCRYPT para USD

$0.00301733
$0.00301733
+2.50%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Decrypting (DCRYPT)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:15:08 (UTC+8)

Informações de preço de Decrypting (DCRYPT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00287633
$ 0.00287633
Mínimo 24h
$ 0.00303208
$ 0.00303208
Máximo 24h

$ 0.00287633
$ 0.00287633

$ 0.00303208
$ 0.00303208

$ 0.01196398
$ 0.01196398

$ 0.00271012
$ 0.00271012

+0.25%

+2.53%

-46.31%

-46.31%

O preço em tempo real de Decrypting (DCRYPT) é $0.00301733. Nas últimas 24 horas, DCRYPT foi negociado entre a mínima de $ 0.00287633 e a máxima de $ 0.00303208, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DCRYPT é $ 0.01196398, enquanto o mais baixo é $ 0.00271012.

Em termos de desempenho de curto prazo, DCRYPT variou +0.25% na última hora, +2.53% nas últimas 24 horas e -46.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Decrypting (DCRYPT)

$ 144.14K
$ 144.14K

--
--

$ 301.73K
$ 301.73K

47.77M
47.77M

100,000,000.0
100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Decrypting é $ 144.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DCRYPT é 47.77M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 301.73K.

Histórico de preços de Decrypting (DCRYPT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Decrypting em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Decrypting em USD foi de $ -0.0011538764.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Decrypting em USD foi de $ -0.0016089263.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Decrypting em USD foi de $ -0.005680848696193751.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+2.53%
30 dias$ -0.0011538764-38.24%
60 dias$ -0.0016089263-53.32%
90 dias$ -0.005680848696193751-65.31%

O que é Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

Recurso de Decrypting (DCRYPT)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Decrypting (em USD)

Quanto valerá Decrypting (DCRYPT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Decrypting (DCRYPT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Decrypting.

Confira a previsão de preço de Decrypting agora!

DCRYPT para moedas locais

Tokenomics de Decrypting (DCRYPT)

Compreender a tokenomics de Decrypting (DCRYPT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DCRYPT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Decrypting (DCRYPT)

Quanto vale hoje o Decrypting (DCRYPT)?
O preço ao vivo de DCRYPT em USD é 0.00301733 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DCRYPT para USD?
O preço atual de DCRYPT para USD é $ 0.00301733. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Decrypting?
A capitalização de mercado de DCRYPT é $ 144.14K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DCRYPT?
O fornecimento circulante de DCRYPT é de 47.77M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DCRYPT?
DCRYPT atingiu um preço máximo histórico de 0.01196398 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DCRYPT?
DCRYPT atingiu um preço minímo histórico de 0.00271012 USD.
Qual é o volume de negociação de DCRYPT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DCRYPT é -- USD.
DCRYPT vai subir ainda este ano?
DCRYPT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DCRYPT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:15:08 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Decrypting (DCRYPT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

