Preço de Concilium hoje

O preço ao vivo de Concilium (CONCILIUM) hoje é $ 1.87, com uma variação de 1.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CONCILIUM para USD é de $ 1.87 por CONCILIUM.

Concilium ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,136,932, com um fornecimento em circulação de 4.88M CONCILIUM. Nas últimas 24 horas, CONCILIUM foi negociado entre $ 1.86 (mínimo) e $ 1.95 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.57, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.16.

No desempenho de curto prazo, CONCILIUM movimentou-se -0.28% na última hora e -9.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Concilium (CONCILIUM)

Capitalização de mercado $ 9.14M$ 9.14M $ 9.14M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.37M$ 9.37M $ 9.37M Fornecimento Circulante 4.88M 4.88M 4.88M Fornecimento total 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

